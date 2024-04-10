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Шуми Бабаев: уровень конкуренции КХЛ увеличится при пяти легионерах в команде

Шуми Бабаев: уровень конкуренции КХЛ увеличится при пяти легионерах в команде
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Известный агент Шуми Бабаев высказался об увеличении лимита на легионеров в КХЛ до пяти иностранных хоккеистов в следующем сезоне.

«Я всегда говорил, что хорошие игроки нужны в КХЛ. Я просил, если будет трое легионеров, чтобы эти ребята, которые давно играют, имели какой-то статус. Чем больше хороших игроков, тем лучше в этой лиге. Единственное опасение у меня вызывает, что многие команды вместо российских хороших игроков набирают непонятных легионеров. Уровень конкуренции нашей лиги увеличится при пяти легионерах в команде.

Тем более мы не понимаем реального положения дел, как наша сборная и наши команды выглядят на фоне европейских и североамериканских команд. Поэтому всё очень сложно. Но наличие квалифицированных иностранных игроков даст понять, в каком направлении мы идём и что нам нужно делать дальше», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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