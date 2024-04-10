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В КХЛ положительно отреагировали на возможное увеличение лимита на легионеров в лиге

В КХЛ положительно отреагировали на возможное увеличение лимита на легионеров в лиге
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги отреагировала на заявление Федерации хоккея России о возвращении лимита в пять легионеров для российских клубов КХЛ в следующем сезоне.

«Лига приветствует заявление Федерации хоккея России о возвращении лимита в пять легионеров для российских клубов КХЛ. Лига считает данное число оптимальным, оно способствует развитию наших молодых хоккеистов и повышает конкуренцию среди всех клубов Фонбет Чемпионата КХЛ», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в текущем сезоне КХЛ впервые лимит на легионеров был сокращён до трёх иностранных хоккеистов. По ходу сезона руководства большинства клубов лиги выступили за возвращение прежнего лимита в пять легионеров.

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