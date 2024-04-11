«Сент-Луис» забил четыре гола за пять минут в первом периоде матча с «Чикаго»

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев. Отметим, «Сент-Луис» забросил четыре шайбы за пять минут. Российские нападающие Павел Бучневич и Никита Александров отметились результативными передачами.

Отметим, после этого «Чикаго» заменил голкипера. Вместо Петра Мразека на площадку вышел Арвид Сёдерблом.

На данный момент «Сент-Луис» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 87 очков. «Чикаго», в свою очередь, находится на 15-м месте на Западе, набрав 51 очко.