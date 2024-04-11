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«Сент-Луис» забил четыре гола за пять минут в первом периоде матча с «Чикаго»

«Сент-Луис» забил четыре гола за пять минут в первом периоде матча с «Чикаго»
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В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Перерыв
4 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кайру (Ледди, Хофер) – 02:04     2:0 Кайру (Саад, Бучневич) – 02:46     3:0 Крюг (Кессел, Александров) – 04:37     4:0 Болдюк (Томас, Шенн) – 06:59    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев. Отметим, «Сент-Луис» забросил четыре шайбы за пять минут. Российские нападающие Павел Бучневич и Никита Александров отметились результативными передачами.

Отметим, после этого «Чикаго» заменил голкипера. Вместо Петра Мразека на площадку вышел Арвид Сёдерблом.
На данный момент «Сент-Луис» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 87 очков. «Чикаго», в свою очередь, находится на 15-м месте на Западе, набрав 51 очко.

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