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Коннор Макдэвид пропустил матч с «Вегасом»

Коннор Макдэвид пропустил матч с «Вегасом»
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Сеси (Маклауд, Нурс) – 09:37     2:0 Экхольм (Маклауд, Перри) – 25:38     3:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 28:06    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Отметим, в этой встрече не принимает участие нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Ранее сообщалось, что Макдэвид получил травму нижней части тела.

Макдэвид замыкает тройку бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету канадского нападающего 130 (31+99) очков в текущем сезоне. Возглавляет гонку бомбардиров нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (139). На втором месте находится нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (137).

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