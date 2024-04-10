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THW: «Эдмонтон» может пожертвовать остатком регулярки ради здорового Макдэвида в плей-офф

THW: «Эдмонтон» может пожертвовать остатком регулярки ради здорового Макдэвида в плей-офф
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Журналист Джим Парсонс в статье на сайте The Hockey Writers заявил, что «Эдмонтон Ойлерз» могут пожертвовать результатами в регулярке НХЛ, ради того, чтобы капитан Конор Макдэвид смог восстановиться к розыгрышу Кубка Стэнли.

«Обеспечение полного выздоровления, здоровья и готовности Макдэвида к первой игре плей-офф имеет приоритет превыше всего. Если ему придётся пропустить остаток регулярного сезона, чтобы достичь оптимальной формы, это, конечно, не идеально, но „Ойлерз“ должны быть готовы пойти на такой компромисс. Они официально сейчас в плей-офф. В оставшихся играх речь идёт о том, где они финишируют, и об их потенциальном преимуществе домашнего льда», — написано в статье.

Макдэвид замыкает тройку бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету канадского нападающего 130 (31+99) очков в текущем сезоне.

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