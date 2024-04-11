«Сент-Луис» обыграл «Чикаго» с результативными передачами Бучневича и Александрова

В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду «Энтерпрайз-центра» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Сент-Луис Блюз» одержали победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2.

В составе «Блюз» результативными передачами отметились российские нападающие Павел Бучневич и Никита Александров.

«Сент-Луис» выиграл дважды подряд после двух поражений кряду и продолжает борьбу за попадание в зону плей-офф Западной конференции, находясь на девятом месте в турнирной таблице с отставанием в три очка от восьмой строчки за три матча до финиша регулярного первенства НХЛ. «Чикаго» уступил в двух последних матчах, занимает 15-е место и утратил шансы на продолжение борьбы за Кубок Стэнли.