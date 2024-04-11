«Сент-Луис» обыграл «Чикаго» с результативными передачами Бучневича и Александрова
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В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду «Энтерпрайз-центра» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Сент-Луис Блюз» одержали победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кайру (Ледди, Хофер) – 02:04 2:0 Кайру (Саад, Бучневич) – 02:46 3:0 Крюг (Кессел, Александров) – 04:37 4:0 Болдюк (Томас, Шенн) – 06:59 4:1 Курашев (Корчински) – 28:40 5:1 Томас (Шенн, Болдюк) – 50:01 5:2 Слаггерт (Донато, Энтвистл) – 56:51
В составе «Блюз» результативными передачами отметились российские нападающие Павел Бучневич и Никита Александров.
«Сент-Луис» выиграл дважды подряд после двух поражений кряду и продолжает борьбу за попадание в зону плей-офф Западной конференции, находясь на девятом месте в турнирной таблице с отставанием в три очка от восьмой строчки за три матча до финиша регулярного первенства НХЛ. «Чикаго» уступил в двух последних матчах, занимает 15-е место и утратил шансы на продолжение борьбы за Кубок Стэнли.
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