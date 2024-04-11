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Все результаты игрового дня НХЛ 11 апреля

Все результаты игрового дня НХЛ 11 апреля
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Сегодня, 11 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча, ещё одна встреча продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кайру (Ледди, Хофер) – 02:04     2:0 Кайру (Саад, Бучневич) – 02:46     3:0 Крюг (Кессел, Александров) – 04:37     4:0 Болдюк (Томас, Шенн) – 06:59     4:1 Курашев (Корчински) – 28:40     5:1 Томас (Шенн, Болдюк) – 50:01     5:2 Слаггерт (Донато, Энтвистл) – 56:51    
НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Сеси (Маклауд, Нурс) – 09:37     2:0 Экхольм (Маклауд, Перри) – 25:38     3:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 28:06     4:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 46:50 (pp)     4:1 Колесар (Ханифин, Карлссон) – 47:50 (sh)     5:1 Холлоуэй – 49:56    

В эти минуты продолжается встреча в Ванкувере, где «Ванкувер Кэнакс» принимает «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Овертайм
3 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Браун (Гюнтер, Колячонок) – 25:46     1:1 Миллер (Майерс, Хьюз) – 38:32     1:2 Колячонок (Круз, Гюнтер) – 39:28     1:3 Гюнтер (Кули) – 41:55     2:3 Гарланд (Хёгландер, Хьюз) – 51:18     3:3 Петтерссон (Хьюз) – 56:18 (pp)    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 110 очками после 79 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 109 очков за 79 матчей.

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