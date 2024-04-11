Все результаты игрового дня НХЛ 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча, ещё одна встреча продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В эти минуты продолжается встреча в Ванкувере, где «Ванкувер Кэнакс» принимает «Аризону Койотс».

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 110 очками после 79 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 109 очков за 79 матчей.