Форвард Данил Гущин опроверг слухи о переходе из «Сан-Хосе» в ЦСКА

Нападающий Данил Гущин опроверг слухи о переходе из «Сан-Хосе Шаркс» в ЦСКА. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что форвард в межсезонье может перейти в армейский клуб.

«Я не знаю об этой новости, это неправда. Я никогда не общался с ЦСКА и не знаю, откуда взялись эти новости», — приводит слова Гущина San Jose Hockey Now.

22-летний нападающий в АХЛ за «Барракуду Шаркс» забил 17 голов и сделал 31 результативную передачу в 53 играх. Гущин должен был стать единственным участником Матча звёзд АХЛ от «Барракуды», но из-за травмы верхней части тела он выбыл из состава команды примерно на месяц.

Данил за «Сан-Хосе» в нынешнем сезоне НХЛ сыграл два матча, в которых отдал результативную передачу.