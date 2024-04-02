«Он максимально использует свои возможности». Тренер «Сан-Хосе» — о Костине

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Дэвид Куинн оценил игру российского нападающего «акул» Клима Костина, который во встрече с «Сиэтл Кракен» отметился заброшенной шайбой.

«Он умеет владеть шайбой и не боится играть с ней. Костин может укрыть её. В нём есть то, что мне нравится. Клим — талант первого раунда драфта. Здесь он максимально использует свои возможности», — цитирует Куинна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Нынешний сезон Костин начинал в «Детройт Ред Уингз». Во время дедлайна форвард перешёл в стан «Сан-Хосе». За 45 матчей Клим записал на свой счёт 12 (7+5) очков.

Напомним, в ночь с 1 на 2 апреля мск на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Сан-Хосе Шаркс» уступили «Сиэтл Кракен» со счётом 2:4.