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Металлург — Автомобилист: во сколько начало 5-го матча 1/2 плей-офф КХЛ, где смотреть

«Металлург» — «Автомобилист»: во сколько начало 5-го матча 1/2 плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 11 апреля, в Магнитогорске состоится пятый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» примет «Автомобилист». Счёт в серии равный — 2-2. Начало игры — в 17:00 мск.

В прямом эфире матч покажут «Матч ТВ» и тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Прайм». «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
11 апреля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч серии завершился победой «Металлурга» со счётом 2:1. Вторая встреча осталась за «Автомобилистом» — 4:2. В третьем матче «Магнитка» победила в овертайме со счётом 3:2. В четвёртой встрече уральский клуб вырвал победу в матче за семь секунд до конца третьего периода (5:3).

Напомним, 30 марта «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Отметим, что в первом раунде плей-офф «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» в пяти матчах. Во втором раунде при перекрёстном плей-офф клубу из Екатеринбурга достался СКА. Уральская команда победила в серии со счётом 4-1.

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