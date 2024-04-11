Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игроки НХЛ путём анонимного голосования выбрали самого совершенного хоккеиста лиги. В голосовании приняли участие 639 хоккеистов НХЛ.

Самым совершенным игроком НХЛ по версии самих же хоккеистов лиги признан нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, за которого отдали 38,37% голосов. Примечательно, что Кросби был выбран самым совершенным игроком уже в пятый сезон подряд.

Полностью первая пятёрка по результатам голосования выглядит следующим образом:

1. Сидни Кросби — 38,37%.

2. Александр Барков — 14,60%.

3. Анже Копитар — 8,15%.

4. Коннор Макдэвид — 7,81%.

5. Натан Маккиннон — 6,62%.

Ранее игроки НХЛ назвали Никиту Кучерова лучшим плеймейкером лиги, а Андрея Василевского — самым предпочтительным вратарём для победы в решающем матче.