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Игроки НХЛ путём анонимного голосования выбрали самого совершенного хоккеиста лиги

Игроки НХЛ путём анонимного голосования выбрали самого совершенного хоккеиста лиги
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Игроки НХЛ путём анонимного голосования выбрали самого совершенного хоккеиста лиги. В голосовании приняли участие 639 хоккеистов НХЛ.

Самым совершенным игроком НХЛ по версии самих же хоккеистов лиги признан нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, за которого отдали 38,37% голосов. Примечательно, что Кросби был выбран самым совершенным игроком уже в пятый сезон подряд.

Полностью первая пятёрка по результатам голосования выглядит следующим образом:

1. Сидни Кросби — 38,37%.
2. Александр Барков — 14,60%.
3. Анже Копитар — 8,15%.
4. Коннор Макдэвид — 7,81%.
5. Натан Маккиннон — 6,62%.

Ранее игроки НХЛ назвали Никиту Кучерова лучшим плеймейкером лиги, а Андрея Василевского — самым предпочтительным вратарём для победы в решающем матче.

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