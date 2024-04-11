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«Что хотели, то и делали». Терещенко — о легионерах в минском «Динамо» в 2018-м

«Что хотели, то и делали». Терещенко — о легионерах в минском «Динамо» в 2018-м
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко рассказал о поведении легионеров минского «Динамо» в 2018 году и заявил, что иностранные хоккеисты должны уважать страну и лигу, в которой играют.

«Дмитрий Вячеславович Квартальнов заставил же легионеров уважать Беларусь. Кто не хотел играть, того сразу посадил. Не хочешь играть – до свидания. Ты уважай страну, куда ты приезжаешь, уважай клуб, в котором играешь. Когда я играл в Минске в 2018 году, иностранцы там что хотели, то и делали. А их там всё холят, обидеть боятся. Ребята, будьте добры играть, если приезжаете, отдаваться. Вас приглашают, чтобы вы поднимали уровень нашего хоккея, чтобы молодые росли», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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