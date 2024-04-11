Вице-президент КХЛ высказался о возможной реформе судейства в лиге

Член правления ФХР и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о возможной реформе судейства в лиге. Ранее некоторые клубы лиги предложили при совете директоров КХЛ создать новый орган – судейский комитет, который будет подчиняться не руководству лиги, а напрямую совету директоров.

— Несколько клубов КХЛ предложили реформу судейства…

— Первый раз слышу. Про судейство не могу вам ничего ответить, потому что я этим не занимаюсь. А какие реформы должны быть в судействе, если правила игры в хоккей — они одни? Просто им надо следовать. И всё, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

По предлагаемой реформе за обслуживание всех хоккейных матчей в России будет отвечать Всероссийская коллегия судей.