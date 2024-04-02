Судейство в КХЛ должно быть полностью независимым? Чего требуют клубы, обратившиеся в лигу

Всегда хочется верить в лучшее и наслаждаться праздником. Вроде бы на наших глазах продолжает развиваться один из самых интересных за последние годы сезонов Континентальной хоккейной лиги. Многие из шагов руководства КХЛ, направленных на выравнивание возможностей, дали свои плоды: регулярный чемпионат преподнёс несколько сюрпризов, а в плей-офф неожиданные результаты и вовсе были поставлены на конвейер.

Но за яркими сенсациями можно было пропустить важную вещь: в этом сезоне от клубов звучало достаточно много претензий в адрес судейского корпуса лиги. И это несмотря на то, что за публичную критику судейства прописаны серьёзные штрафы – ценник за разговоры о работе людей в полосатых свитерах начинается от 300 тыс. рублей. Особенно громким недовольство стало в плей-офф. Оно и понятно: если в регулярке цена одного-двух матчей на фоне их громадного количества может быть некритичной, то в серии до четырёх побед это становится вопросом жизни и смерти.

Мы не будем углубляться в разбор конкретных эпизодов, тем более что о самых громких вы и так наверняка читали. А обратим внимание на то, что некоторые клубы не ограничились публичными высказываниями, а перевели свои претензии в нормативно-правовую плоскость.

Как ранее сообщал «Чемпионат», несколько клубов КХЛ, среди которых минское «Динамо», СКА и «Барыс», прислали в лигу письмо с предложениями о реформах. Давайте разберём его и поймём, как возможные изменения повлияют на судейство.

Судейство в КХЛ должно быть полностью независимым Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Что предлагают клубы

Первое предложение – реорганизовать всю систему судейства. Это касается и его, и порядка назначения арбитров. Но самое главная реформа – создание независимого судейского комитета при совете директоров КХЛ. Предполагается, что в этот орган должны будут войти заслуженные арбитры, известные хоккеисты и хоккейные функционеры. Судейский комитет как независимая организация сможет беспристрастно оценивать работу арбитров в конкретных матчах, вести учёт их ошибок и давать рекомендации – как по работе отдельных судей, так и по внесению изменений в правила.

Второе – сделать более прозрачной работу инспекторов матчей. Если кто не знает, то за каждой игрой КХЛ следит инспектор, который оценивает качество судейства и затем предоставляет свой отчёт в департамент лиги. Но эта информация остаётся лишь для внутреннего пользования. Клубы же предлагают приглашать инспекторов для участия в послематчевых пресс-конференциях, где они смогут разъяснять вызвавшие ажиотаж моменты и решения. Кроме того, на основе отчётов инспекторов предлагается сформировать публичный рейтинг арбитров, чтобы обеспечить прозрачность назначений судей на матчи, особенно это касается плей-офф.

Да, подобные изменения не просто могут – гарантированно вызовут – шквал критики и обсуждений. Но главная их цель ясна: сделать судейство максимально прозрачным и убрать все возможные обвинения в предвзятости. Понятно, что лига будет противодействовать этому, ведь сложившееся положение вещей в этом сезоне её устраивает: хоккей непредсказуемый, ажиотаж вокруг хоккея и КХЛ растёт. Но расти будет и количество недоумевающих представителей клубов.

Судейство в КХЛ должно быть полностью независимым Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

А что на том берегу?

В своём стремлении к тому, чтобы сделать чемпионат более непредсказуемым и интересным, КХЛ берёт многие инструменты, которые уже давно работают в НХЛ. Уже несколько сезонов действует потолок зарплат, со следующего будет введено ограничение по количеству заявленных хоккеистов и контрактов в системе клубов, сокращена предсезонка, а сам сезон – продлён до конца мая. А как в заокеанской лиге устроена система судейства?

Начнём с того, что в НХЛ ни комиссионер лиги Гари Бэттмен, ни его заместитель Билл Дэйли не могут единолично управлять арбитрами. Все вопросы по этой части отданы на откуп вице-президенту по хоккейным операциям Колину Кэмпбеллу. Его обязанность – защищать судей на льду от генеральных менеджеров и владельцев клубов. Но более тесную работу с арбитрами ведёт главный судья НХЛ – Стив Уолком, однако напрямую с судьями он не общается. Он нанимает супервайзеров – аналог наших инспекторов.

При этом Беттмэн и Дэйли берут на себя беседы с прессой о судействе. Колин Кэмпбелл избавляет комиссионера, заместителя комиссионера и главного рефери от прямого давления владельцев. А супервайзеры ограждают арбитров от влияния и лиги, и клубов.

Поэтому если КХЛ захочет взять на вооружение заокеанскую систему, то ей нужны инспекторы, которые знают, как ведётся игра, и умеют её обслуживать. Нужно нанимать компетентных людей, а не своих друзей. Нужны люди, лояльные самой игре.

Это уже закладывалось в КХЛ при создании лиги в 2008 году, но стало последовательно размываться, начиная с сезона-2015/2016, когда главный арбитр КХЛ стал напрямую подчиняться президенту лиги. Можно вспомнить, как вице-президент КХЛ Владимир Шалаев давал развёрнутые комментарии и даже целые пресс-конференции по определённым моментам. Нынче же все ограничивается сухими пресс-релизами на официальном сайте лиги.

В этом сезоне — безусловно, самом непредсказуемом в истории КХЛ – было много разговоров о судьях, которые должны быть на льду самыми незаметными участниками матча. Письмо от клубов, в числе которых СКА, «Барыс» и минское «Динамо» – лишь первая ласточка.