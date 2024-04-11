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Член правления ФХР оценил работу судей в нынешнем сезоне КХЛ

Член правления ФХР оценил работу судей в нынешнем сезоне КХЛ
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Член правления ФХР и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский оценил работу арбитров в нынешнем сезоне КХЛ. Ранее руководство СКА было недовольно судейством в серии с «Автомобилистом», которую петербургский клуб проиграл в пяти матчах.

«Судейство у нас нормальное. Нормально судят все, всё работает. Всегда есть команда выигравших и команда проигравших, где кто-то доволен, а кто-то недоволен. При чём здесь судейство, я не понимаю», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Рядом клубов КХЛ была предложена новая схема судейства в лиге, предполагающая создание нового органа – судейского комитета, который будет подчиняться не руководству лиги, а напрямую совету директоров.

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