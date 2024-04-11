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The Athletic подробно рассказал о влиянии Кучерова на игру «Тампы»

The Athletic подробно рассказал о влиянии Кучерова на игру «Тампы»
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Журналистка Шайна Голдман в статье на сайте The Athletic рассказала, как успешная игра российского нападающего Никиты Кучерова влияет на результаты «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Кучеров стилистически отличается от Макдэвида, Маккиннона и даже Мэттьюса. Он не играет с той же скоростью и темпом, но его сила, предчувствие и терпение помогают компенсировать это. Кучеров – интеллектуальный игрок, придерживающийся расчётливого стиля. Его набор навыков в обращении с клюшкой, пасах и бросках является элитным, как и его способность извлекать выгоду из ошибок защитников.

Его доминирующая атакующая игра часто имела решающее значение. Правый нападающий – ключевой винтик высокоактивной команды, играющей в большинстве, которая на протяжении всего сезона была одной из лучших в лиге. Разница между тем, когда Кучеров находится на льду, и тем, когда Кучеров находится на скамейке запасных при равных составах, также очень заметна; без него команда сразу теряют в статистике по ожидаемым и фактическим голам», — написано в статье.

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