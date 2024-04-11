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Генеральный директор «Авангарда» рассказал о позиции клуба по новому лимиту на легионеров

Генеральный директор «Авангарда» рассказал о позиции клуба по новому лимиту на легионеров
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Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков рассказал, что омский клуб поддерживает идею вернуть лимит на легионеров в пять человек.

«Мы следим за развитием событий вокруг лимита на легионеров. Сложно уследить за логикой процесса, но мы приветствуем решение по возможному возврату к пяти легионерам, потому что приток качественных игроков обостряет конкуренцию, а конкуренция – двигатель прогресса. Мы последовательно придерживаемся этой позиции, поэтому рады, что аргументы были услышаны», — написал Чистяков в своём телеграм-канале.

Напомним, в текущем сезоне КХЛ впервые лимит на легионеров был сокращён до трёх иностранных хоккеистов. По ходу сезона руководства большинства клубов лиги выступили за возвращение прежнего лимита в пять легионеров. Вчера, 10 апреля, ФХР выступила с официальным заявлением по поводу увеличения лимита на легионеров в КХЛ до пяти иностранных хоккеистов.

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