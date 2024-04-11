Министр спорта Татарстана о тренере «Ак Барса»: национального принципа нет, мы толерантны

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал возможное назначение Анвара Гатиятулина на пост главного тренера «Ак Барса».

«Вопрос выбора тренера – это к клубу, но «Ак Барсу», мне кажется, уже стоит определиться и с тренерским штабом, и с игроками, у которых заканчиваются контракты. Думаю, в самое ближайшее время решение будет принято. На самом деле национального принципа нет, у нас толерантная республика. Это [тренер-татарин] добавляет красок, но в целом это не основной фактор и какая-то принципиальная позиция. Для медиа это хорошо звучит, это правда», — сказал Леонов в интервью «ВсёПроСпорт».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Анвар Гатиятулин дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду. Гатиятулин отказал «Сибири», с которой у него была устная договорённость о подписании двухлетнего соглашения, а также ЦСКА, где Илья Воробьёв предлагал 48-летнему специалисту войти в тренерский штаб в качестве тренера по защитникам.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте