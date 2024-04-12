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«Айлендерс» в овертайме обыграли «Монреаль»

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Монреаль»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Харрис (Кофилд, Судзуки) – 17:58     1:1 Энгвалль (Пелеч, Райлли) – 25:17     1:2 Кофилд (Ковачевич, Мэтисон) – 43:42     2:2 Сизикас (Пелеч, Пулок) – 46:30     3:2 Палмьери (Нельсон) – 61:17    

В составе победителей отличились Пьер Энгвалль, Кейси Сизикас и Кайл Палмьери. Адам Пелеч записал на свой счёт две результативные передачи. За «Монреаль» голами отметились Джордан Харрис и Коул Кофилд.

«Айлендерс» занимают седьмую строчку в Восточной конференции, имея в своём активе 89 очков в 79 встречах. «Монреаль» располагается на 15-м месте Востока с 73 баллами в 79 встречах.

В следующем матче «Айлендерс» сыграют с «Рейнджерс», а «Монреаль» встретится с «Оттавой».

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