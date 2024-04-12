«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф НХЛ в третьем сезоне подряд

Сегодня, 12 апреля, «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду принимал «Калгари Флэймз». Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась уверенной победой «королей» со счётом 4:1.

Таким образом, «Лос-Анджелес» вышел в плей-офф в третьем сезоне подряд. Клуб набрал 95 очков в 79 играх и занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе.

Напомним, в двух предыдущих розыгрышах «Кингз» проигрывал «Эдмонтон Ойлерз» в первом раунде (3-4 в 2022 году и 2-4 в 2023 году). После победы в Кубке Стэнли в 2014 году «короли» провели в плей-офф четыре серии и все проиграли.

У «Лос-Анджелеса» в регулярке осталось три домашние игры — с «Анахайм Дакс», «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Напомним, регулярный сезон в Национальной хоккейной лиге завершится 19 апреля.