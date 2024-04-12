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Щитов: в данной ситуации нет смысла привозить легионеров в КХЛ

Щитов: в данной ситуации нет смысла привозить легионеров в КХЛ
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о возможном увеличении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«Сейчас очень трудно найти и пригласить хорошего легионера того уровня, который был у нас раньше. Считаю, что нам нужно совершенствовать и улучшать тренировочный процесс с детского возраста и воспитывать в нашей огромной стране своих игроков, которые будут играть лучше легионеров. В данной ситуации нет смысла их привозить. Я опасаюсь того, что при возвращении к старому лимиту недобросовестные или не разбирающиеся в хоккее менеджеры начнут приглашать второсортных иностранцев, которые будут занимать места наших хороших игроков, извлекая выгоду для себя», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ впервые лимит на легионеров был сокращён до трёх иностранных хоккеистов. По ходу сезона руководства большинства клубов лиги выступили за возвращение прежнего лимита в пять легионеров. Вчера, 10 апреля, ФХР сделала официальное заявление по поводу увеличения лимита на легионеров в КХЛ до пяти иностранных хоккеистов.

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