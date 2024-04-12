Плющев: СКА привык играть на грани фола, а в плей-офф арбитры судили чётко по правилам

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал об одной из причин поражения СКА в серии Кубка Гагарина — 2024 от «Автомобилиста».

«Петербуржцы привыкли играть на грани фола, а в плей-офф арбитры решили поднять планку и судить чётко по правилам, вне зависимости от того, какой ты клуб представляешь. В итоге пошли непонятные для СКА удаления, они к этому не привыкли. И противник стал наказывать. А армейцы так и не смогли понять, что происходит. Вот и всё… Считаю, что „Автомобилист“ вполне заслуженно победил», — сказал Плющев в интервью «Спорт уик-энд».

СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом сезоне СКА в серии финала Западной конференции в шести матчах уступил ЦСКА.