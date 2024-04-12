Плющев — о СКА: какая перспектива? Вы уже сейчас должны давать результат

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что СКА необходимо уже показывать результаты, а не работать не перспективу.

«В СКА всё время готовятся на перспективу, а пора бы и хороший результат давать. Учитывая условия, которые созданы и городом, и спонсорами для клуба. Поэтому такие общие лозунги не очень-то уже читаются, мол, команда молодая, ей не хватает опыта, что идёт работа на перспективу. Какая перспектива? Вы уже сейчас должны давать результат. Четвертьфинал плей-офф — однозначно не для СКА. Но такие же вопросы можно задать и ЦСКА, и московскому „Динамо“, и „Спартаку“, — сказал Плющев в интервью «Спорт уик-энд».

СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом сезоне СКА в серии финала Западной конференции в шести матчах уступил ЦСКА.

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