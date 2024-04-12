Алексей Морозов рассказал о плюсах увеличения числа легионеров в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что изменение лимита на легионеров с трёх до пяти должно позитивно сказаться на развитии молодых игроков, так как это поможет получать необходимую практику во время отстранения сборной России.

«Очень жалко ребят 16-20 лет, которые не могут получить полноценный международный опыт, выступая за сборную. Они по-другому развиваются. Что будет с ними, когда они окажутся на международных соревнованиях, трудно сказать. Но здесь и сейчас нам нужна сильная, конкурентная лига с равными командами, в которой молодые игроки смогут получать достойный опыт. И тогда, вернувшись на международную арену, мы будем на уровне», — приводит слова Морозова «Российская газета».

Напомним, в начале апреля появилась информация, что в следующем сезоне КХЛ планирует вернуться к лимиту в пять легионеров. Текущий сезон стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек.