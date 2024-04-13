Гюнцель забросил две шайбы в пустые ворота в концовке матча с «Сент-Луисом»

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:5).

Дублем в составе победителей отметился нападающий Джейк Гюнцель. Примечательно, что обе свои шайбы американец забросил в последние три минуты третьего периода, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока.

Напомним, Гюнцель перешёл в «Харрикейнз» 8 марта в результате обмена из «Питтсбург Пингвинз». В 15 матчах за новый клуб 29-летний форвард набрал 22 (6+16) очка.

«Каролина» набрала 109 очков и занимает второе место в Столичном дивизионе, гарантировав себе место в плей-офф от Восточной конференции.

Напомним, регулярный чемпионат-2023/2024 завершается 19 апреля.