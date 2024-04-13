Гюнцель забросил две шайбы в пустые ворота в концовке матча с «Сент-Луисом»
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В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:5).
Дублем в составе победителей отметился нападающий Джейк Гюнцель. Примечательно, что обе свои шайбы американец забросил в последние три минуты третьего периода, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока.
Напомним, Гюнцель перешёл в «Харрикейнз» 8 марта в результате обмена из «Питтсбург Пингвинз». В 15 матчах за новый клуб 29-летний форвард набрал 22 (6+16) очка.
«Каролина» набрала 109 очков и занимает второе место в Столичном дивизионе, гарантировав себе место в плей-офф от Восточной конференции.
Напомним, регулярный чемпионат-2023/2024 завершается 19 апреля.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Болдюк (Ледди, Томас) – 17:34 1:1 Мартинук (Свечников) – 18:59 2:1 Кайру (Бучневич, Томас) – 25:41 (pp) 2:2 Джарвис (Шей, Андерсен) – 28:07 2:3 Славин (Ахо, Деанджело) – 47:53 2:4 Гюнцель – 57:20 2:5 Гюнцель (Джарвис, Славин) – 59:10
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