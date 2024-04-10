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Гюнцель — о лакроссе Свечникова: просто невероятно. Впервые вижу такой гол вживую

Гюнцель — о лакроссе Свечникова: просто невероятно. Впервые вижу такой гол вживую
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джейк Гюнцель после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:1) отреагировал на лакросс-гол партнёра по команде российского форварда Андрея Свечникова.

«Уровень его мастерства просто невероятен. Впервые вижу такой гол вживую. Просто невероятный гол, а видеть улыбки на лицах ребят – это нечто особенное», — высказался после завершения встречи Гюнцель, который и сам стал автором заброшенной шайбы в этом матче.

Российский нападающий «Харрикейнз» открыл счёт в матче, эффектно оформив гол в ворота соперника в стиле «лакросс». Отметим, что впоследствии россиянин также записал на свой счёт результативную передачу в эпизоде с голом финского форварда Теуво Терявяйнена.

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