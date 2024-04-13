Кузнецов в матче с «Блюз» установил антирекорд по времени на льду в составе «Каролины»

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:5).

Российский нападающий гостей Евгений Кузнецов провёл на льду в этом матче всего 11 минут и 22 секунды (из них 1 минута и 21 секунда в большинстве). Это худший показатель по времени нахождения на льду для Кузнецова после его перехода в «Харрикейнз» 8 марта. В последних 11 матчах россиянин не забросил ни одной шайбы, сделав лишь две результативные передачи.

Всего в 18 матчах за «ураганов» на счету Кузнецова 7 (2+5) очков. Незадолго до обмена из «Вашингтон Кэпиталз» россиянин прошёл Программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.