Кузнецов в матче с «Блюз» установил антирекорд по времени на льду в составе «Каролины»
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В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:5).
Российский нападающий гостей Евгений Кузнецов провёл на льду в этом матче всего 11 минут и 22 секунды (из них 1 минута и 21 секунда в большинстве). Это худший показатель по времени нахождения на льду для Кузнецова после его перехода в «Харрикейнз» 8 марта. В последних 11 матчах россиянин не забросил ни одной шайбы, сделав лишь две результативные передачи.
Всего в 18 матчах за «ураганов» на счету Кузнецова 7 (2+5) очков. Незадолго до обмена из «Вашингтон Кэпиталз» россиянин прошёл Программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Болдюк (Ледди, Томас) – 17:34 1:1 Мартинук (Свечников) – 18:59 2:1 Кайру (Бучневич, Томас) – 25:41 (pp) 2:2 Джарвис (Шей, Андерсен) – 28:07 2:3 Славин (Ахо, Деанджело) – 47:53 2:4 Гюнцель – 57:20 2:5 Гюнцель (Джарвис, Славин) – 59:10
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