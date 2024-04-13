Все результаты игрового дня НХЛ 13 апреля
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Сегодня, 13 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Болдюк (Ледди, Томас) – 17:34 1:1 Мартинук (Свечников) – 18:59 2:1 Кайру (Бучневич, Томас) – 25:41 (pp) 2:2 Джарвис (Шей, Андерсен) – 28:07 2:3 Славин (Ахо, Деанджело) – 47:53 2:4 Гюнцель – 57:20 2:5 Гюнцель (Джарвис, Славин) – 59:10
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Евангелиста, Новак) – 05:53 (pp) 0:2 Шервуд (Шенн, Стастни) – 19:03 0:3 Форсберг – 25:22 0:4 Цукер (Йози, Ланкинен) – 29:39 (pp) 1:4 Курашев (Бедард, Джонсон) – 36:58 (pp) 1:5 Форсберг (О'Райлли, Евангелиста) – 41:37 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Доан (Макбэйн, Маччелли) – 05:20 1:1 Хенрик (Кейн, Стечер) – 21:49 1:2 Кули (Шмальц, Дурзи) – 25:37 2:2 Нурс (Фёгеле, Кейн) – 41:12 2:3 Маччелли (Кесселринг, Доан) – 61:35
В Пэрадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» (7:2). Таким образом, «Вегас» стал последней командой Запада, получившей право на участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Руа (Айкел) – 02:57 (sh) 2:0 Дорофеев (Теодор, Стивенсон) – 06:21 3:0 Айкел (Ханифин, Стивенсон) – 08:35 (pp) 3:1 Хуснутдинов (Фэйбер, Юханссон) – 27:42 (pp) 4:1 Маршессо (Стивенсон, Ханифин) – 33:12 (pp) 5:1 Гертл (Уайтклауд, Стивенсон) – 42:27 5:2 Хартман (Болди, Бродин) – 47:13 6:2 Карлссон (Коттер, Манта) – 50:49 7:2 Колесар (Руа, Дорофеев) – 53:55
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Пахал, Шарангович) – 05:54 (sh) 0:2 Кадри (Поспишил, Чюлингтон) – 11:53 0:3 Кузьменко (Кадри, Уигар) – 25:43 (pp) 0:4 Зари (Юбердо, Хант) – 38:28 1:4 Colangelo (Лундестрём, Гудас) – 42:54 2:4 Ватрано (Зеграс, ЛаКомбе) – 46:13 3:4 Целльвегер (Фаулер, Терри) – 47:01 3:5 Кузьменко (Юбердо, Кадри) – 54:22 (pp) 3:6 Кузьменко (Поспишил, Уигар) – 57:19
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 110 очками после 80 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 109 очков за 80 матчей.
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