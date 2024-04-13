Все результаты игрового дня НХЛ 13 апреля

Сегодня, 13 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В Пэрадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» (7:2). Таким образом, «Вегас» стал последней командой Запада, получившей право на участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 110 очками после 80 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 109 очков за 80 матчей.