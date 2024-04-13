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«Это очень трудный сезон для меня». Андрей Кузьменко — о втором годе выступления в НХЛ

«Это очень трудный сезон для меня». Андрей Кузьменко — о втором годе выступления в НХЛ
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Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко заявил, что его второй сезон в НХЛ выдался очень тяжёлым. Россиянин был обменян по ходу регулярного чемпионата из «Ванкувера». В матче с «Анахаймом» (6:3) Кузьменко оформил свой второй хет-трик в карьере в лиге.

«Это очень трудный сезон для меня. В «Калгари» я получаю отличную поддержку от партнёров и тренерского штаба. Мне нравится это, большой шаг вперёд для меня. Очень интересно, посмотрим, что будет дальше. Такие игроки, как Кадри, Юбердо, Баклунд, очень важны для команды, они очень мастеровиты, провели много матчей в НХЛ. Я учусь у них каждый день, для молодых игроков и для меня это важно. Это мой второй сезон НХЛ, и для меня весь процесс интересен», — цитирует Кузьменко Sportsnet.

Примечательно, что Кузьменко за 26 матчей в «Калгари» в сезоне набрал больше очков, чем за 43 в «Ванкувере». Российский форвард набрал 22 (13+9) очка за 26 матчей в составе «Флэймз» и 21 (8+13) очко за 43 матча в составе «Кэнакс».

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