Кузьменко за 26 матчей в «Калгари» в сезоне набрал больше очков, чем за 43 в «Ванкувере»

В Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Калгари Флэймз» (3:6).

Российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился хет-триком и был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне на счету Кузьменко 69 матчей за «Ванкувер» и «Калгари», в которых российский нападающий отметился 21 заброшенной шайбой и отдал 22 результативные передачи.

Примечательно, что Кузьменко за 26 матчей в «Калгари» в сезоне набрал больше очков, чем за 43 в «Ванкувере». Российский форвард набрал 22 (13+9) очка за 26 матчей в составе «Флэймз» и 21 (8+13) очко за 43 матча в составе «Кэнакс».

Напомним, по ходу сезона «Ванкувер» приобрёл нападающего Элиаса Линдхольма в обмен на Андрея Кузьменко, Хантера Бжустевича, Джони Юрмо, выбор в первом раунде и условный выбор в четвёртом раунде драфта 2024 года.