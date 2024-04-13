Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузьменко за 26 матчей в «Калгари» в сезоне набрал больше очков, чем за 43 в «Ванкувере»

Кузьменко за 26 матчей в «Калгари» в сезоне набрал больше очков, чем за 43 в «Ванкувере»
Аудио-версия:
Комментарии

В Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Калгари Флэймз» (3:6).

Российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился хет-триком и был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне на счету Кузьменко 69 матчей за «Ванкувер» и «Калгари», в которых российский нападающий отметился 21 заброшенной шайбой и отдал 22 результативные передачи.

Примечательно, что Кузьменко за 26 матчей в «Калгари» в сезоне набрал больше очков, чем за 43 в «Ванкувере». Российский форвард набрал 22 (13+9) очка за 26 матчей в составе «Флэймз» и 21 (8+13) очко за 43 матча в составе «Кэнакс».

Напомним, по ходу сезона «Ванкувер» приобрёл нападающего Элиаса Линдхольма в обмен на Андрея Кузьменко, Хантера Бжустевича, Джони Юрмо, выбор в первом раунде и условный выбор в четвёртом раунде драфта 2024 года.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Пахал, Шарангович) – 05:54 (sh)     0:2 Кадри (Поспишил, Чюлингтон) – 11:53     0:3 Кузьменко (Кадри, Уигар) – 25:43 (pp)     0:4 Зари (Юбердо, Хант) – 38:28     1:4 Colangelo (Лундестрём, Гудас) – 42:54     2:4 Ватрано (Зеграс, ЛаКомбе) – 46:13     3:4 Целльвегер (Фаулер, Терри) – 47:01     3:5 Кузьменко (Юбердо, Кадри) – 54:22 (pp)     3:6 Кузьменко (Поспишил, Уигар) – 57:19    
Материалы по теме
Видео
Хет-трик Кузьменко принёс «Калгари» выездную победу над «Анахаймом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android