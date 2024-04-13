«Ничего не имеет значения, мы все умрём». Вратарь «Сан-Хосе» Кули — о своём рекорде

Вратарь «Сан-Хосе» Дэвин Кули дал яркое интервью после победы в матче с «Сиэтлом» (3:1), в котором голкипер отразил 49 бросков, что является его персональным рекордом.

«Смотрел ли я на количество своих сейвов во время матча? Я проверял это время от времени, но я просто стараюсь оставаться в настоящем моменте. Я просто повторяю про себя, как будто мыслей нет. Будущего нет. Я просто повторял это снова и снова. Так что, таким образом, я мог просто делать по одному сейву за раз.

Тогда я также говорю, что ничто не имеет значения. Никого ничего не волнует. Ничего не имеет значения. Так что это держит меня на земле. Если я делаю много сейвов, то я просто стараюсь держать себя в руках. Это никого не волнует. Ничего не будет иметь значения, мы все умрём. Это звучит немного мрачно, но это помогает мне держать концентрацию», — цитирует Кули пресс-служба клуба.

26-летний вратарь одержал свою вторую победу в четырёх матчах в НХЛ.