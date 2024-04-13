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«Ничего не имеет значения, мы все умрём». Вратарь «Сан-Хосе» Кули — о своём рекорде

«Ничего не имеет значения, мы все умрём». Вратарь «Сан-Хосе» Кули — о своём рекорде
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Вратарь «Сан-Хосе» Дэвин Кули дал яркое интервью после победы в матче с «Сиэтлом» (3:1), в котором голкипер отразил 49 бросков, что является его персональным рекордом.

«Смотрел ли я на количество своих сейвов во время матча? Я проверял это время от времени, но я просто стараюсь оставаться в настоящем моменте. Я просто повторяю про себя, как будто мыслей нет. Будущего нет. Я просто повторял это снова и снова. Так что, таким образом, я мог просто делать по одному сейву за раз.

Тогда я также говорю, что ничто не имеет значения. Никого ничего не волнует. Ничего не имеет значения. Так что это держит меня на земле. Если я делаю много сейвов, то я просто стараюсь держать себя в руках. Это никого не волнует. Ничего не будет иметь значения, мы все умрём. Это звучит немного мрачно, но это помогает мне держать концентрацию», — цитирует Кули пресс-служба клуба.

26-летний вратарь одержал свою вторую победу в четырёх матчах в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин (Тран, Костин) – 08:06     1:1 Дюмулен (Эберле) – 09:22     1:2 Берроуз (Эклунд, Тран) – 34:46     1:3 Зеттерлунд (Гранлунд, Эклунд) – 35:37    
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