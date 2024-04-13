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Экс-форвард НХЛ Уэйн Симмондс подписал однодневный контракт с «Филадельфией»

Экс-форвард НХЛ Уэйн Симмондс подписал однодневный контракт с «Филадельфией»
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Бывший нападающий Уэйн Симмондс подписал однодневный контракт с «Филадельфией», чтобы официально завершить карьеру в составе «Флайерз» в возрасте 35 лет.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в рамках регулярки Национальной хоккейной лиги Уэйн Симмондс сыграл 1037 матчей за такие клубы, как «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфия Флайерз», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В этих матчах игрок набрал 526 (263+263) очков.

Последний матч в НХЛ бывший нападающий провёл за «Торонто Мэйпл Лифс» 9 апреля 2023 года с «Монреаль Канадиенс» (7:1).

В составе молодёжной сборной Канады Уэйн Симмондс стал чемпионом мира на турнире 2008 года.

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