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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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«Вот гад! И он ещё на свободе?» Разин — о словах Голышева

«Вот гад! И он ещё на свободе?» Разин — о словах Голышева
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Автомобилиста» (3:5) в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прокомментировал ответ форварда екатеринбуржцев Анатолия Голышева на пожелания больше забивать, но проигрывать.

— Видели ответ Голышева на ваши слова?

— А что он ответил?

— Пусть Гераськин отдаёт передачи, а мы будем выигрывать.

— Голышев же не забил сегодня? Он отдал. Вот гад! Если бы забил, мы бы выиграли! Ну что мне ему сказать? Я, честно, не видел, где он это сказал.

— В запрещённой Сети.

— А! И он ещё на свободе? (смеётся), — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Трямкин (Эберт, Романцев) – 05:38 (5x5)     2:0 Каштанов (Романцев, Денежкин) – 26:16 (5x5)     3:0 Макеев (Голышев, Зборовский) – 27:23 (5x5)     3:1 Юров (Петунин) – 30:40 (5x5)     4:1 Баранцев (Хрипунов, Романцев) – 31:32 (5x5)     5:1 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 37:18 (5x5)     5:2 Зернов (Акользин, Карпов) – 38:52 (5x5)     5:3 Канцеров (Силантьев) – 41:01 (5x5)    

После сегодняшней встречи счёт в полуфинальной серии стал 3-3.

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