«Вот гад! И он ещё на свободе?» Разин — о словах Голышева
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Автомобилиста» (3:5) в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прокомментировал ответ форварда екатеринбуржцев Анатолия Голышева на пожелания больше забивать, но проигрывать.
— Видели ответ Голышева на ваши слова?
— А что он ответил?
— Пусть Гераськин отдаёт передачи, а мы будем выигрывать.
— Голышев же не забил сегодня? Он отдал. Вот гад! Если бы забил, мы бы выиграли! Ну что мне ему сказать? Я, честно, не видел, где он это сказал.
— В запрещённой Сети.
— А! И он ещё на свободе? (смеётся), — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Трямкин (Эберт, Романцев) – 05:38 (5x5) 2:0 Каштанов (Романцев, Денежкин) – 26:16 (5x5) 3:0 Макеев (Голышев, Зборовский) – 27:23 (5x5) 3:1 Юров (Петунин) – 30:40 (5x5) 4:1 Баранцев (Хрипунов, Романцев) – 31:32 (5x5) 5:1 Да Коста (Голышев, Трямкин) – 37:18 (5x5) 5:2 Зернов (Акользин, Карпов) – 38:52 (5x5) 5:3 Канцеров (Силантьев) – 41:01 (5x5)
После сегодняшней встречи счёт в полуфинальной серии стал 3-3.
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