«Вот гад! И он ещё на свободе?» Разин — о словах Голышева

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Автомобилиста» (3:5) в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прокомментировал ответ форварда екатеринбуржцев Анатолия Голышева на пожелания больше забивать, но проигрывать.

— Видели ответ Голышева на ваши слова?

— А что он ответил?

— Пусть Гераськин отдаёт передачи, а мы будем выигрывать.

— Голышев же не забил сегодня? Он отдал. Вот гад! Если бы забил, мы бы выиграли! Ну что мне ему сказать? Я, честно, не видел, где он это сказал.

— В запрещённой Сети.

— А! И он ещё на свободе? (смеётся), — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После сегодняшней встречи счёт в полуфинальной серии стал 3-3.