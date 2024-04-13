Тренер «Автомобилиста» Заварухин: не думаем о медалях, наша цель — Кубок

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после шестого матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом», в котором екатеринбуржцы выиграли со счётом 5:3, рассказал, как относится к текущим достижениям команды.

— У «Автомобилиста» уже есть первые медали в истории. Этот факт раскрепостит команду?

— Мы не думаем об этом, какие медали. Есть одна цель, к которой мы идём вместе — это Кубок Гагарина, надо стараться выйти в финал, про медали разговора между штабом, командой и руководителями нет. Впереди ещё есть игры, все эмоции и все силы на эти игры.

— Как готовитесь к седьмому матчу?

— Ещё не начали готовиться, порадуемся немного победе, посмотрим, кто живой, те и выйдут на матч. Разберём соперника, который сыграл в третьем периоде немного иначе, укажем ребятам на это. Должна быть светлая голова и горячее сердце, это главное.

— Кузнецов давно не играл, как оцените его возвращение?

— В целом напряжная такая игра была сегодня. Тяжело начинать после травмы, всегда первая игра тяжёлая. С докторами пообщаемся и поймём, кто будет играть в седьмой игре, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.