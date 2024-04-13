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Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Заварухин ответил на вопрос о возможности игры Аликина в седьмом матче

Заварухин ответил на вопрос о возможности игры Аликина в седьмом матче
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после шестой игры серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом», в котором его команды выиграла со счётом 5:3, рассказал, стоит ли ждать появления голкипера Евгения Аликина в седьмом матче.

— Осталось ли чем удивить соперника на седьмую игру?

— Подумаем, может, ещё кого-нибудь молодого выпустим.

— Есть ли шанс, что Аликин попадёт в заявку на седьмой матч? Сегодня он даже третьим не был.

— Повторюсь — была плановая ротация.

— То есть может?

— Плановая ротация, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, основной голкипер екатеринбуржцев Аликин пропустил сегодняшний матч. Вместо него место в воротах занял Владимир Галкин.

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