Канадский нападающий Линден Вей перейдёт в «Авангард»

Омский «Авангард» подпишет контракт с канадским хоккеистом Линденом Веем. Соглашение будет рассчитано на один сезон.

«Мы хотели видеть Линдена в составе ещё до дедлайна сезона-2023/2024, но «Адлер Маннгейм» отказал в расторжении действующего контракта и переходе. Поскольку все обязательства перед прежним клубом нападающий выполнил, ничего не препятствует заключению контракта с «Авангардом». Подводя итоги сезона, мы отмечали, в каком направлении хотим усилить команду. Вей добавит нам вариативности и мастерства в центральной линии. Это высококвалифицированный центрфорвард с правым хватом, карьерой доказавший свою состоятельность, в том числе в решающих играх за Кубок Гагарина», — приводит слова Курьянова пресс-служба «Авангарда».

Вей провёл сезон-2023/2024 в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков при показателе полезности «+9». Нападающий является обладателем Кубка Гагарина — 2019 в составе ЦСКА.