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Гендиректор «Авангарда» поблагодарил Михаила Кравца за работу на посту главного тренера

Гендиректор «Авангарда» поблагодарил Михаила Кравца за работу на посту главного тренера
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Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков поблагодарил бывшего главного тренера омского клуба Михаила Кравца за работу.

«Мы благодарны Михаилу Григорьевичу – он пришёл в «Авангард» в сложный период, вывел команду из кризиса, достиг высоких результатов. Сохраним только светлые воспоминания о совместной работе», — написал Чистяков в своём телеграм-канале.

Напомним, после поражения омского клуба от «Локомотива» (0:7) Михаила Кравца на посту главного тренера сменил Сергей Звягин. Серия второго раунда между «Локомотивом» и «Авангардом» завершилась победой ярославцев в семи матчах. По ходу серии железнодорожники вели со счётом 3-1, а омский клуб поменял главного тренера. Напомним, впервые в текущем сезоне КХЛ был введён перекрёстный плей-офф, благодаря которому команды Западной и Восточной конференции встретились между собой уже во втором раунде.

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