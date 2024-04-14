Главный тренер «Тампы» зашёл в раздевалку «Вашингтона» чтобы узнать о состоянии Дженсена

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер по окончанию сегодняшнего матча его команды с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4) зашёл в раздевалку соперников чтобы лично узнать о состоянии получившего тяжёлую травму защитника «столичных» Ника Дженсена. Ранее последний играл под руководством Купера в USHL за «Грин Бэй».

«Тяжело видеть любого на его месте, но он для меня особенный парень. Мы вместе выиграли USHL. Он невероятный. Неприятно видеть такие моменты, особенно в результате силовых приёмов, за которыми не последовало удаления, да и не должно было последовать. Он был просто жёстким со всех точек зрения. Я надеюсь с ним всё хорошо. Я слышал, что ему лучше и надеюсь, что он останется в строю», — приводит слова Купера журналист Том Гулитти в социальных сетях.

Напомним, Дженсен получил травму после хита форварда «Тампы» Майки Эйссимонта. Нику потребовались носилки, а судьи приняли решение не продолжать первый период. Оставшееся игровое время они компенсировали во втором.

В нынешнем сезоне Дженсен принял участие в 78 матчах, в которых записал в свой актив один гол и 13 результативных передач.