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Главный тренер «Тампы» зашёл в раздевалку «Вашингтона» чтобы узнать о состоянии Дженсена

Главный тренер «Тампы» зашёл в раздевалку «Вашингтона» чтобы узнать о состоянии Дженсена
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер по окончанию сегодняшнего матча его команды с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4) зашёл в раздевалку соперников чтобы лично узнать о состоянии получившего тяжёлую травму защитника «столичных» Ника Дженсена. Ранее последний играл под руководством Купера в USHL за «Грин Бэй».

«Тяжело видеть любого на его месте, но он для меня особенный парень. Мы вместе выиграли USHL. Он невероятный. Неприятно видеть такие моменты, особенно в результате силовых приёмов, за которыми не последовало удаления, да и не должно было последовать. Он был просто жёстким со всех точек зрения. Я надеюсь с ним всё хорошо. Я слышал, что ему лучше и надеюсь, что он останется в строю», — приводит слова Купера журналист Том Гулитти в социальных сетях.

Напомним, Дженсен получил травму после хита форварда «Тампы» Майки Эйссимонта. Нику потребовались носилки, а судьи приняли решение не продолжать первый период. Оставшееся игровое время они компенсировали во втором.

В нынешнем сезоне Дженсен принял участие в 78 матчах, в которых записал в свой актив один гол и 13 результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Милано (Пасиоретти, Лапьер) – 09:56     1:1 Дюклер (Пойнт, Рэддиш) – 13:06     2:1 Милано – 14:00     2:2 Хагель (Стэмкос, Чирелли) – 16:24     3:2 Карлсон (Строум, Уилсон) – 48:29 (pp)     4:2 Дауд (Маленстин, ван Римсдайк) – 56:46    
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