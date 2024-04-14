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Владелец «Аризоны» прокомментировал слухи о возможном переезде команды в Солт-Лейк-Сити

Владелец «Аризоны» прокомментировал слухи о возможном переезде команды в Солт-Лейк-Сити
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Владелец «Аризоны Койотс» Алекс Меруэло прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о смене дислокации клуба к началу следующего сезона, согласно которой команда должна переехать в Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

«В последние дни было много дискуссий о будущем «Аризоны Койотс». Я понимаю и разделяю беспокойство наших фанатов, нашего сообщества, партнёров, игроков, фронт-офиса и всех членов нашей команды. Я надеюсь прояснить ситуацию, как только смогу что-то сказать по этой теме.

Мы сосредоточены на несчётном количестве проблем, которые остаются нерешёнными, и поэтому мы пока не можем сделать никаких официальных заявлений в настоящий момент. В то же время я обязуюсь перед вами ответить на все вопросы, касающиеся этих проблем, и публично прояснить всё, что вас беспокоит, в самые кратчайшие сроки», — приводит слова Меруэло пресс-служба «Аризоны» в социальных сетях.

Напомним, в данный момент клуб занимает студенческую «Маллетт-Арену» в городе Темпе, принадлежащую университету Аризоны, которая вмещает лишь 5000 зрителей. В марте апелляционный совет земельного департамента штата Аризона оценил стоимость земельного участка в Северном Финиксе на сумму $ 68,5 млн.

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НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Доан (Макбэйн, Маччелли) – 05:20     1:1 Хенрик (Кейн, Стечер) – 21:49     1:2 Кули (Шмальц, Дурзи) – 25:37     2:2 Нурс (Фёгеле, Кейн) – 41:12     2:3 Маччелли (Кесселринг, Доан) – 61:35    
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