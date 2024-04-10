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НХЛ разрабатывает два варианта календаря на случай переезда «Аризоны» в Солт-Лейк-Сити

НХЛ разрабатывает два варианта календаря на случай переезда «Аризоны» в Солт-Лейк-Сити
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НХЛ разрабатывает два варианта календаря матчей на сезон-2024/2025, один из которых предназначен на случай переезда «Аризоны» в Солт-Лейк-Сити. Второй вариант будет использоваться в том случае, если «Койотс» останутся в Темпе, где построят новую арену клуба.

Ранее стало известно, что в приобретении клуба НХЛ заинтересован бизнесмен Райан Смит, владеющий баскетбольным клубом «Юта Джаз». «Койотс» могут переехать в Солт-Лейк-Сити, где первое время будут играть на местном баскетбольном стадионе «Дельта».

Напомним, в данный момент клуб занимает студенческую «Маллетт-Арену», принадлежащую университету Аризоны, которая вмещает лишь 5000 зрителей. В марте апелляционный совет земельного департамента штата Аризона оценил стоимость земельного участка в северном Финиксе на сумму $ 68,5 млн.

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