Маршан сравнялся с Фёдоровым по голам в меньшинстве в НХЛ

Этой ночью в Питтсбурге (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Бостон Брюинз» (4:6).

Нападающий гостей Брэд Маршан отметился в этом матче голом, который был забит в численном меньшинстве.

Таким образом, этот гол стал 36-м в карьере 35-летнего канадца, забитым в тот момент, когда соперник играл в большинстве. По этому показателю он сравнялся с Сергеем Фёдоровым и вышел на восьмое место в истории НХЛ. Лидером всех времён по голам в меньшинстве является легендарный Уэйн Гретцки (73).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Маршана 67 (29+38) очков в 80 матчах.

«Бостон» набрал 109 очков и лидирует в Атлантическом дивизионе, гарантировав себе место в плей-офф.