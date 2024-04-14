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Маршан сравнялся с Фёдоровым по голам в меньшинстве в НХЛ

Маршан сравнялся с Фёдоровым по голам в меньшинстве в НХЛ
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Этой ночью в Питтсбурге (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Бостон Брюинз» (4:6).

Нападающий гостей Брэд Маршан отметился в этом матче голом, который был забит в численном меньшинстве.

Таким образом, этот гол стал 36-м в карьере 35-летнего канадца, забитым в тот момент, когда соперник играл в большинстве. По этому показателю он сравнялся с Сергеем Фёдоровым и вышел на восьмое место в истории НХЛ. Лидером всех времён по голам в меньшинстве является легендарный Уэйн Гретцки (73).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Маршана 67 (29+38) очков в 80 матчах.

«Бостон» набрал 109 очков и лидирует в Атлантическом дивизионе, гарантировав себе место в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Пик, Койл) – 28:08     0:2 Заха (Грызлик, Макэвой) – 28:22     1:2 Раст (О'Коннор, Кросби) – 30:27     1:3 Шаттенкирк (Пастрняк, Заха) – 31:35     1:4 Маршан (Койл) – 34:54 (sh)     2:4 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp)     3:4 О'Коннор (Эллер) – 44:32 (sh)     3:5 Гики (Лауко, Фредерик) – 54:10     3:6 Хайнен (Пастрняк) – 57:13     4:6 Бантинг (Ракелль, Петтерссон) – 58:39    
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