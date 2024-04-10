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Главный тренер «Бостона» объяснил, как его команда пропустила лакросс от Свечникова

Главный тренер «Бостона» объяснил, как его команда пропустила лакросс от Свечникова
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Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:4) высказался об зпиэоде с пропущенным его командой лакросс-голом от российского форварда Андрея Свечникова.

«Свечников обыграл защитника один на один в углу, и у него было полно времени, чтобы это провернуть. Вратарь, конечно, должен держать в уме [что Свечников может так бросить], но для него это тяжёлая ситуация. А защитник только мог встретить его у штанги, но надо блокировать клюшку», — отметил Монтгомери на послематчевой пресс-конференции.

Российский нападающий «Харрикейнз» открыл счёт в матче, эффектно оформив гол в ворота соперника в стиле «лакросс». Отметим, что впоследствии россиянин также записал на свой счёт результативную передачу в эпизоде с голом финского форварда Теуво Терявяйнена.

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