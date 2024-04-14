Стала известна первая пара плей-офф НХЛ в Западной конференции
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«Колорадо Эвеланш» встретится с «Виннипег Джетс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли в Западной конференции. Это первая сформировавшаяся пара в предстоящем плей-офф.
Ранее команды не встречались друг с другом в розыгрыше Кубка Стэнли. В текущем чемпионате «Виннипег» обыграл «Колорадо» во всех трёх матчах (4:2, 6:2), в том числе 13 апреля – 7:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
0 : 7
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Монахан (Элерс, Пионк) – 05:59 0:2 Виларди (Коннор, Моррисси) – 08:02 (pp) 0:3 Моррисси (Монахан) – 15:07 (pp) 0:4 Лаури (Густафссон, Демело) – 15:17 0:5 Тоффоли (Коннор) – 30:19 0:6 Монахан (Моррисси, Элерс) – 35:11 0:7 Лаури (Густафссон) – 36:33
Пока неизвестно, у кого будет преимущество домашнего льда. После 80 матчей в Центральном дивизионе «Виннипег Джетс» находится на второй строчке с 106 очками, «лавины» занимают третье место со 104 баллами.
Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся в ночь на 21 апреля и закончится не позднее 24 июня. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершится 19 апреля 2024 года.
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