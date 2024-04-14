Стала известна первая пара плей-офф НХЛ в Западной конференции

«Колорадо Эвеланш» встретится с «Виннипег Джетс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли в Западной конференции. Это первая сформировавшаяся пара в предстоящем плей-офф.

Ранее команды не встречались друг с другом в розыгрыше Кубка Стэнли. В текущем чемпионате «Виннипег» обыграл «Колорадо» во всех трёх матчах (4:2, 6:2), в том числе 13 апреля – 7:0.

Пока неизвестно, у кого будет преимущество домашнего льда. После 80 матчей в Центральном дивизионе «Виннипег Джетс» находится на второй строчке с 106 очками, «лавины» занимают третье место со 104 баллами.

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся в ночь на 21 апреля и закончится не позднее 24 июня. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершится 19 апреля 2024 года.