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Капризов в матче с «Сан-Хосе» установил два новых рекорда «Миннесоты»

В ночь с 13 на 14 апреля на арене «Эс-Эй-Пи-центра» в американском Сан-Хосе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота Уайлд» одержала выездную победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2.

В составе гостей тремя результативными баллами отметился российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого дубль (четвёртая и пятая заброшенные шайбы «Уайлд») и голевая передача на первую шайбу в матче.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве в сезоне — 18. Напомним, предыдущее достижение также принадлежало Кириллу (17 — в сезоне-2022/2023).

Также российский нападающий стал рекордсменом «Уайлд» по количеству гостевых голов в одной регулярке — 23. Капризов превзошёл достижение Мариана Габорика (22), установленное в сезоне-2005/2006.