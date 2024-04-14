Капризов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила тройку звёзд игрового дня 14 апреля.

Третьей звездой дня признан российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В матче с «Сан-Хосе Шаркс» форвард отметился тремя результативными баллами, на его счету дубль (четвёртая и пятая заброшенные шайбы «Уайлд») и голевая передача на первую шайбу в матче.

Второй звездой игрового дня признан нападающий «Виннипег Джетс» Шон Монахан, который в игре с «Колорадо Эвеланш» (7:0) забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Первой звездой игрового дня признан форвард «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози. Во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» Йози набрал четыре очка — оформил дубль и отдал две результативные передачи.