Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству матчей с 3+ очками в одном сезоне НХЛ

В ночь с 13 на 14 апреля на арене «Эс-Эй-Пи-центра» в американском Сан-Хосе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» одержала выездную победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2.

В составе гостей тремя результативными баллами отметился российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого дубль (четвёртая и пятая заброшенные шайбы «Уайлд») и голевая передача на первую шайбу в матче.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству матчей с тремя и более очками в одном сезоне НХЛ — 11. Ранее достижение также принадлежало Кириллу — 10 матчей в сезоне-2021/2022.

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