The Hockey News: для Кучерова это был адский сезон, но он не собирается останавливаться

Журналист Адам Прото в статье на сайте The Hockey News оценил высокий уровень игры российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Тампе» нечего доказывать в турнирной таблице – они оформили себе уайлд-кард Восточной конференции. Вполне возможно, «молнии» дадут Кучерову отдохнуть одну или две игры и избежать возможных травм в преддверии начала розыгрыша Кубка Стэнли.

Но если этого не произойдёт, можно с уверенностью сказать, что Кучеров удержится на первом месте в гонке лучших бомбардиров лиги и завоюет «Арт Росс Трофи». Для Кучерова это был адский сезон, и мы не думаем, что он собирается сдаваться в ближайшее время, если вообще собирается», — написал Прото в статье.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 98 результативных передач.