Журналист NBC — о травме Дженсена: если бы Уилсон сделал это, его бы вывели в наручниках

Журналист NBC Sports Washington Грант Паульсен высказался о травме защитника «Вашингтон Кэпиталз» Ника Дженсена в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2).

«Брутальный удар Эйссимонта против Дженсена. У Дженсена даже не было шайбы, когда в него влетели. Судьи только что объявили, что передумали и нарушения не было. Судействовать и принимать решения в НХЛ непросто. Но, боже мой, произвольный характер того, как они судят, просто приводит в бешенство. Никакого штрафа для Эйссимона. Если бы Уилсон сделал это, его бы вывели со льда в наручниках и каждый хоккейный болельщик потребовал бы его изгнания», — написал Паульсен.

Напомним, в первом периоде защитник «Вашингтона» Ник Дженсен получил тяжёлую травму после силового приёма со стороны нападающего «Тампы» Майки Эйссимонта. Игроку потребовались носилки, а судьи приняли решение не продолжать первый период и перенести оставшееся время на второй.