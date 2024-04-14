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Капризов делит первое место в истории «Миннесоты» по матчам с 2+ очками в сезоне

В ночь с 13 на 14 апреля на арене «Эс-Эй-Пи-центра» в американском Сан-Хосе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» одержала выездную победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2.

В составе гостей тремя результативными баллами отметился российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого дубль (четвёртая и пятая заброшенные шайбы «Уайлд») и голевая передача на первую шайбу в матче.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов провёл свой 10-й матч в сезоне, в котором набирал два очка и более. По данному показателю Кирилл повторил рекорд Мариана Габорика, установленный в сезоне-2007/2008. На третьем месте — Эрик Стаал (9).

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