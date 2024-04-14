Расписание матчей финальной серии Кубка Петрова

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После того, как определились оба участника финала Кубка Петрова, на официальном сайте Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) было опубликовано расписание матчей решающей серии плей-офф.

Финалистами стали АКМ и «Нефтяник».

Так как тульская команда имеет более высокий номер посева (4) по итогам регулярного чемпионата, серия начнётся на домашней площадке АКМ.

Расписание выглядит так:

18 апреля — Тула.

19 апреля — Тула.

22 апреля — Альметьевск.

23 апреля — Альметьевск.

Дополнительные матчи в случае необходимости:

26 апреля — Тула.

28 апреля — Альметьевск.

30 апреля — Тула.

Фото: Пресс-служба ВХЛ

Время старта игр будет объявлено позднее.

Напомним, АКМ вышел в финал, одержав победу над ханты-мансийской «Югрой» со счётом 4-1 в серии. «Нефтяник» выиграл у «Рубина» — 4-3.