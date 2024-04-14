Расписание матчей финальной серии Кубка Петрова

После того, как определились оба участника финала Кубка Петрова, на официальном сайте Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) было опубликовано расписание матчей решающей серии плей-офф.
Финалистами стали АКМ и «Нефтяник».
Так как тульская команда имеет более высокий номер посева (4) по итогам регулярного чемпионата, серия начнётся на домашней площадке АКМ.
Расписание выглядит так:
18 апреля — Тула.
19 апреля — Тула.
22 апреля — Альметьевск.
23 апреля — Альметьевск.
Дополнительные матчи в случае необходимости:
26 апреля — Тула.
28 апреля — Альметьевск.
30 апреля — Тула.
Фото: Пресс-служба ВХЛ
Время старта игр будет объявлено позднее.
Напомним, АКМ вышел в финал, одержав победу над ханты-мансийской «Югрой» со счётом 4-1 в серии. «Нефтяник» выиграл у «Рубина» — 4-3.